Парламент обязан сосредоточить усилия на решении проблем, которые действительно волнуют людей, а не тратить время на рассмотрение законодательного мусора, которым заполнена повестка дня. Важным шагом для преодоления кризисных ситуаций в стране ОП-ЗЖ считает создание Национального антикризисного штаба и наделение его необходимыми полномочиями.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на Согласительном совете в Верховной Раде.

"Парламент не рассматривает вопросы, которые действительно критические для страны и которые требуют их решения в законодательном органе. Парламент сейчас дистанцировался от тех проблем, которые действительно волнуют людей", - заявил политик.

Парламентарий отметил, что сейчас в Украине сложилась крайне опасная ситуация в энергетике, борьбе с эпидемией, ростом цен. При этом, правительство не способно ответить на вызовы, которые стоят перед страной.

"Полностью провален подготовительный период к отопительному сезону. Не обеспечили запасами угля и газа, и уже заоблачные цены на энергоносители для нашей промышленности. Провалена ремонтная кампания энергоблоков, которые выходят из строя и останавливаются. Продолжается рост цен на товары первой необходимости. А это - путь к погружению в бедность огромной части людей в нашей стране. Провалена борьба с эпидемией. Нужно помочь нашим медикам, а не делать вид, что все хорошо", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он заявил, что парламент обязан принять несколько срочных антикризисных решений, которые предлагает оппозиция.

"Нужно создать Национальный антикризисный штаб по стабилизации ситуации в энергетике с полномочиями принятия соответствующих решений, потому что сегодняшние члены правительства не способны справиться с ситуацией. Предусмотреть срочное увеличение выплат медикам, потому что они все находятся в зоне риска. Нужно это сделать уже сейчас, а не ждать следующего года", - подчеркнул Юрий Бойко.

Также, по его словам, необходимо возобновить государственное регулирование цен на товары первой необходимости, для чего принять соответствующее постановление ВР.

"Упрощенный подход, который практикует правительство с максимальными наценками – недостаточен. Он не решает проблемы с ростом цен на те товары, которые человек покупает ежедневно: хлеб, сахар и другое. Нужно контролировать себестоимость продукции, нужно делать товарные интервенции, менять налоговую политику, пересматривать экспортно-импортные пошлины. Что это за государственная политика, если в Украине подсолнечное масло стоит на 40% дороже, чем в Польше, куда мы это масло экспортируем?" - возмутился оппозиционер.

По словам Сопредседателя ОП-ЗЖ, подобная политика в отношении собственных граждан обрекает людей на тотальную бедность.

"Нужно отбросить в сторону тот политический мусор, который насобирали в повестку дня этой недели. Парламент обязан сделать выводы и повернуться лицом к проблемам, которые волнуют людей. Это наша позиция и мы ее будем отстаивать", - резюмировал Юрий Бойко.