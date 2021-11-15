В Ізраїлі схвалили COVID-імунізацію дітей від п'яти років [ Редактировать ]
В Ізраїлі схвалили COVID-імунізацію дітей від п'яти до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад чотири з половиною тисячі померли. Найгірша ситуація - в Росії. Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна в цьому переліку - шоста.
по теме
Найбільше нових інфікувань - у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, із них повністю щеплених - 8 мільйонів 722 тисячі людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За останню добу найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Померли від недуги - 793 пацієнти. Інфікувалися Ковідом - понад 25 тисяч людей. Майже 12 тисяч українців одужали.
На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.