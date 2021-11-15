В Ізраїлі схвалили COVID-імунізацію дітей від п'яти до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад чотири з половиною тисячі померли. Найгірша ситуація - в Росії. Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна в цьому переліку - шоста.