У застосунку "Дія" з'явився сертифікат про одужання від Ковіду. Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я - "Хелсі". Діятиме така довідка - три місяці. А от оформити її можна буде лише двічі на рік.

Що робити тим, хто інфікується втретє - наразі невідомо. Окрім того, нагадаю, зараз для користувачів програми "Дія" доступні два види ковід-сертифікатів про вакцинацію - внутрішньодержавний та міжнародний.