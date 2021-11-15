В Харькове, на улице Академика Павлова, девушка переходила рельсы и попала под трамвай. От тяжелых телесных повреждений она скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте. В результате наезда она получила телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, девушка была иностранной студенткой местного медицинского университета.

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