Штурм кордону по-новому. Мігранти на білорусько-польському рубежі змінили тактику, - кажуть у Варшаві. Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.

Проблем додають і охочі заробити на кризі, серед яких і українці. Одного з наших громадян затримали в Польщі - він планував перевезти до ЄС шістьох іракців. Разом із ним заарештували також британця, шведа й німця. Що планує робити Захід із мігрантською загрозою - дізнавалася Тетяна Логунова.

Зарін Сулейман цілодобово відстежує новинами з білорусько-польського кордону. Десь там у лісах, за тисячі кілометрів від Іраку, її син. Він вислав матері декілька фото, і після цього зв'язок із ним зник.

Зарін Сулейман, жителька Іраку:

Ось він, мій син, Камаран. Йому 20 років.

До ЄС, через Білорусь, Камаран вирушив декілька тижнів тому. Гроші на поїздку, 12 тисяч доларів - позичили в родичів.

Зарін Сулейман, жителька Іраку:

Мене турбує, що люди просто застрягли на кордоні. Їх нікому не шкода - ані Білорусі, ані Польщі. Я дуже прошу - почуйте голос цих людей.

На кордоні уже тиждень живуть декілька тисяч людей. Гріються біля вогнища, їжу й воду їм привозять волонтери. Щодня люди намагаються силою прорвати рубіж. Сьогодні - на пункті пропуску Брузги-Кузниця.

Штурм зафільмували білоруські та польські прикордонники. На кадрах сотні людей залишають табір, із речами рухаються до огорожі й ламають дротяний паркан. А потім… залишаються у нейтральній зоні. Протягом дня до КПП перемістилися й інші мешканці табору. Наразі там - декілька тисяч мігрантів. Польща вже посилила охорону пункту пропуску.

Анна Михальська, речниця прикордонної служби Польщі:

Якщо мігранти прибуватимуть, ми посилюватимемо охорону. Зараз кордон захищений. Поки що люди поводяться спокійно, вони не намагаються прорватися, можливо, чекають підказок від білоруських силовиків. Ми не знаємо...

Забрати своїх громадян від кордону - зголосився Ірак. На четвер запланований перший репатріаційний рейс для людей, які хочуть повернутися додому. Відправити біженців літаками - на словах готовий і Олександр Лукашенко. Хоч до німецького Мюнхена, влада якого вже заявила про готовність прийняти людей. Хоч на батьківщину - якщо вони самі цього хотітимуть.

Олександр Лукашенко:

Мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал. Чтобы желающие попали в Евросоюз, а кто не желает, мы готовы посадить в самолеты, в том числе и "Белавиа" и отправить обратно домой. Но это люди упертые, по нашему говоря, никто возвращаться не хочет.

У Євросоюзі - Лукашенку не вірять. Сьогодні міністри закордонних справ ЄС узгодили механізм запровадження нових санкцій проти Білорусі. Тепер до них можна вдатися за інструменталізацію мігрантів.

Ну а власне сам - уже п'ятий пакет санкцій - наразі готують. Утім, відомо, що обмеження запровадять проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до перевезення мігрантів. У чорному списку - білоруські урядовці, турфірми, авіакомпанії і, за деякими даними, навіть аеропорт міста Мінська. Загалом 30-40 фігурантів. Точний перелік оприлюднять найближчими днями.

За подіями на кордоні уважно стежать і за океаном. У США переконані: у такий спосіб Білорусь намагається відволікти увагу світу від дій Росії, яка стягує військових і техніку до кордону з Україною. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонних переговорів із міністрами закордонних справ Польщі і Франції.