В понедельник, 15 ноября, президент Франции Эммануель Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и угрозу России на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин утверждает, якобы польские пограничники "крайне жестко обращаются" с нелегальными мигрантами. По его мнению, миграционный кризис должны напрямую обсуждать руководство стран ЕС и Беларуси. Также политики выразили неудовлетворение отсутствием подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе.

Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается.

Как утверждает Путин, учения США в Черном море повышают напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

Также Путин сослался на якобы деструктивную политику Украины, направленную "на срыв минских соглашений". Макрон выразил озабоченность ситуацией на границе с Украиной, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на границе с Украиной и волю Франции защищать ее территориальную целостность.

Наконец, собеседники затронули борьбу с пандемией, обстановку в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Ливии.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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