Протести у Греції: мітингували працівники сектору охорони здоров'я [ Редактировать ]
У Греції протестували працівники сектору охорони здоров'я. Кажуть, що перевантажені і працюють понаднормово через нестачу персоналу.
Серед іншого протестувальники закликали МОЗ зарахувати медиків до переліку "небезпечних професій", які отримують пільги. Також мітингарі виступили проти рішення уряду відсторонити від роботи невакцинованих медиків.
по теме
Як пояснили в МОЗі, сертифікат про перенесення хвороби ще тестується. А дитячий батьки вже можуть підтягнути собі в смартфон.
Акція переросла у заворушення. Затримано півтора десятка протестувальників.
Громадяни, які не зробили щеплення проти Ковіду, зможуть залишати свої домівки лише в разі нагальної потреби.
Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки
Через сплеск захворюваності у Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги - обмежено роботу харчових закладів, перукарень та салонів краси.
Человек, инфицированный COVID-19, как правило, имеет более продолжительный бессимптомный период и дольше может быть заразен для окружающих. Определить "на глаз", чем именно болеет человек, симптомов, невозможно. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование