У Харкові сталася потрійна ДТП [ Редактировать ]
Потрійна ДТП сталася у Харкові. П'яний поліцейський на перехресті в'їхав у машину попереду. А коли спробував утекти, то протаранив ще два авто. Далі врізався у дерево, й автівка перекинулася. За кермом був 25-тирічний правоохоронець із Сумщини. Його та ще одного водія ушпиталили. За скоєне порушникові загрожує до трьох років за ґратами. Справу розслідує ДБР.
Олександр Білка, речник ТУ ДБР у Полтавській області:
За попередньою інформацією, поліцейський Охтирського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Сумській області в'їхав у автомобіль, який рухався попереду. Намагаючись втекти з місця ДТП, правоохоронець протаранив ще два автомобілі. Попередньо встановлено, що поліцейський сів за кермо напідпитку. Його, також водія ще одного пошкодженого автомобіля госпіталізовано до лікарні.
по теме
Напередодні ввечері Харків вразили кадри ДТП, у якому позашляховик Ленд-крузер не зупинився на червоний сигнал світлофора й буквально зніс двох дітей, які переходили дорогу "зеброю".
Знову Харків, і знову моторошна аварія. Водій на позашляховику збив на зебрі двох підлітків. І навіть не пригальмував! У поліції не виключають, що шофер міг бути під дією наркотиків.
Дівчину 13 років протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав.
За словами правоохоронців, водій легковика наїхав на людей на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік.
Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку.