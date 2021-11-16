Потрійна ДТП сталася у Харкові. П'яний поліцейський на перехресті в'їхав у машину попереду. А коли спробував утекти, то протаранив ще два авто. Далі врізався у дерево, й автівка перекинулася. За кермом був 25-тирічний правоохоронець із Сумщини. Його та ще одного водія ушпиталили. За скоєне порушникові загрожує до трьох років за ґратами. Справу розслідує ДБР.

Олександр Білка, речник ТУ ДБР у Полтавській області: