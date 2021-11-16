У Польщі затримали українця, який нелегально перевозив мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку. Також затримали ще трьох контрабандистів - із Великої Британії, Швеції і Німеччини. Тим часом ситуація на білорусько-польському кордоні залишається напруженою. Про нові спроби штурму, санкції Євросоюзу та гучні заяви політиків розкаже Тетяна Логунова.

Зарін Сулейман цілодобово відстежує новини з білорусько-польського кордону. Там десь у лісах, за тисячі кілометрів від Іраку, її син.

До ЄС через Білорусь Камаран вирушив декілька тижнів тому. Гроші на поїздку - 12 тисяч доларів - позичили в родичів.

Зарін Сулейман, жителька Іраку:

Мене турбує, що люди просто застрягли на кордоні. І їх не шкода ні кому - ані Білорусь, ані Польща. Я дуже прошу - почуйте голос цих людей.

Уже тиждень на кордоні живуть кілька тисяч людей. Щоб зігрітися вони розводять вогнище, їжу й воду їм привозять волонтери. І щодня мігранти намагаються силою прорвати рубіж.

Забрати своїх громадян від кордону зголосився Ірак. На четвер запланований перший репатріаційний рейс для тих, хто хоче повернутися додому. Відправити біженців - на словах - готовий і Лукашенко.

Олександр Лукашенко:

Мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал. Чтобы желающие попали в Евросоюз, а кто не желает, мы готовы посадить в самолеты, в том числе и "Белавиа" и отправить обратно домой. Но это люди упертые, по нашему говоря, никто возвращаться не хочет.

У Євросоюзі - Лукашенку не вірять. Міністри закордонних справ ЄС зробили крок до ухвалення нових санкцій проти Білорусі. Тепер їх можна вводити за інструменталізацію мігрантів.

Ну а власне сам, уже п'ятий пакет санкцій, наразі готують. Утім, відомо, що обмеження запровадять проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до перевезення мігрантів. У чорному списку - білоруські урядовці, турфірми, авіакомпанії і, за деякими даними, навіть аеропорт міста Мінська. Загалом - 30-40 фігурантів. Точний перелік оприлюднять найближчими днями.

За подіями на кордоні уважно стежать і за океаном. У США впевнені - у такий спосіб Білорусь намагається відволікти увагу світу від дій Росії, яка стягує військових і техніку до рубежу з Україною. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонних переговорів із міністрами закордонних справ Польщі і Франції.