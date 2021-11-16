Во вторник, 16 ноября 2021 года, Офис генерального прокурора и следователи Государственного бюро расследований провели обыск в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.

Эти действия власти Зеленского являются продолжением давления, носящего системный характер, и политики силовой расправы над наиболее активными представителями нашей партии ‒ расправы, опирающейся на использование в своих интересах правоохранительных органов.

1 ноября этого года сотрудники правоохранительных органов под надуманным предлогом незаконно пытались задержать народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву. Его машина была остановлена полицией по вымышленному обвинению в нарушении правил дорожного движения. Главной целью этой инсценировки силовиков была дискредитация народного депутата Ильи Кивы и препятствование его активной политической деятельности.

16 ноября практически сразу же видео с места проведения обыска в доме Ильи Кивы обнародовал один из лидеров праворадикальных организаций, что является прямым доказательством сотрудничества власти Зеленского с националистами, в том числе оперативного обмена информацией, представляющей тайну следствия.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что систематическая слежка, нападения и давление на членов нашей партии, осуществляемое властью и сопровождающееся введением антиконституционных и противозаконных санкций, препятствованием депутатской и политической деятельности, уничтожением свободы слова, ведутся уже не первый год. Однако мы продолжим последовательно отстаивать нашу политическую позицию и бороться с этой властью, превратившей Украину в территорию беззакония, насилия и коррупции.

Вместо того чтобы решать реальные проблемы в экономике нашей страны, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальном обеспечении, медицине и множестве других сфер, пути решения которых предложены "Оппозиционной платформы - За жизнь", власть Зеленского занимается расправой над инакомыслящими и своими политическими противниками, пытаясь за счет этого бесполезного для украинского народа шоу сохранить остатки своего рейтинга.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"