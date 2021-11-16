Во вторник, 16 ноября, около 08:00, в городе Комарно Львовской области мужчина устроил погром в местной больнице. Об этом свидетельствует пост заместителя председателя Львовского областного совета Юрия Холода в Facebook.

Так, агрессивный мужчина побил стекло в дверях здания, перевернул вазоны и нанес повреждения пациентам. По словам местных жителей, нападающим является житель села Тулиголово.

Злоумышленника уже задержала полиция. По данным "Львовского портала", это подтвердили правоохранители.

На месте происшествия задержали 30-летнего мужчину, жителя одного из сел района, который был доставлен в специализированное медучреждение. Он повредил дверь и разбил три фасадных окна больницы. Обращений от граждан, подвергшихся нападению от этого мужчины, не поступало.

Ранее мы писали, что в Одессе в отделениях медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится 948 человек, 83 из которых - дети. При этом 81% из госпитализированных составляют пациенты в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Херсонской области случился "коллапс" в коронавирусных больницах.В регионе дополнительно планируют развернуть до 400 коек, это будет в других больницах, поскольку в тех, которые работают с "ковидными" больными, сейчас все уже добавили.

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