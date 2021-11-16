В Нагірному Карабаху спостерігають загострення ситуації [ Редактировать ]
Загострення ситуації в Нагірному Карабаху. Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одному зі східних відрізків кордону. Проте в Баку цю інформацію спростовують. Кожна зі сторін виступили з повідомленнями про обстріл з боку противника, зокрема - з тяжкого озброєння. Це перше серйозне загострення в регіоні з середини літа.
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