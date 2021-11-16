СБУ затримала працівників бронетанкового заводу у Миколаєві [ Редактировать ]
Запчастин до важкої техніки майже на 500 тисяч гривень намагалися незаконно продати в Миколаєві. Місцевий бронетанковий завод саме виконує держзамовлення, а двоє підприємливих працівників вирішили на цьому нажитися. Підробивши документацію, зі складів підприємства вони збували деталі та агрегати для БТР і БРДМ, які призначалися для ремонту військової техніки в ООС. Зловмисникам завадила СБУ.
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