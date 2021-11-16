Сімдесят людей лишилися житла через пожежу в Харкові [ Редактировать ]
Сімдесят людей лишилися без даху над головою через нічну пожежу в Харкові. У середмісті горів старий будинок. Гасили - до самого ранку. Водою залили всі квартири з шостого до першого поверху. Тож оселі тепер непридатні для проживання. Куди переселити людей і чиїм коштом відновлять житло? - про все це Світлана Шекера.
Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже, уночі сім'я заледве встигла вискочити, коли побачили відблиски вогню у прогоні.
Володимир, мешканець будинку:
Мы успели выбежать на улицу. Телефон автоматом с собой взял. Документы потом нашли. Как видите, всё остальное в состоянии никаком.
У будинку - дерев'яні перекриття, які геть вигоріли.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Ось тут було горище будинку. Дах вигорів вщент. І через отакі прогарки видно квартиру шостого поверху.
Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь.
Катерина Соляник, мешканка будинку:
Когда распустили взять первое необходимое, думали уходили отсюда, полилось прямо по центру кровати. Ну вот, такого вот диаметра вода.
Повністю непридатні для життя - 30 квартир - із шостого до першого поверху у двох під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі.
Здесь гипсокартон, здесь упал, всё оборвалось.
Мешканці кажуть - палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже два роки. Рятувальники називають дві попередні версії пожежі:
Дмитро Чайка, пресофіцер Харківського обласного управління ДСНС:
Одна з них - це занесення відкритого джерела вогню, а друга це теплові прояви електричної енергії. Коротке замикання.
Без даху над головою залишилися 70 людей. Десятьох поселили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки їхній будинок відновлять. Зробити це також обіцяють коштом міського бюджету.
по теме
В четверг, 28 октября, в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом
Во вторник, 16 ноября, в Украине, в городе Днепр, загорелся дом престарелых
В Харькове в ночь на вторник, 16 ноября, возник пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры, 10
В Харькове, на улице Академика Павлова, девушка переходила рельсы и попала под трамвай
Рішення ухвалили через посуху, від якої потерпають приблизно 19 мільйонів людей - майже половина населення штату.