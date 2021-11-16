У зоопарку німецького Гельзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят - Джамілу, Кумані та Малайку. На світ дитинчата з'явилися понад місяць тому - і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони - біля мами. За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові й добре набирають вагу.