У Німеччині народились троє левенят [ Редактировать ]
У зоопарку німецького Гельзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят - Джамілу, Кумані та Малайку. На світ дитинчата з'явилися понад місяць тому - і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони - біля мами. За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові й добре набирають вагу.
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