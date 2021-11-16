«Онлайновий саміт». Три з половиною години проговорили лідери США і Китаю. Але не особисто - через відеозв'язок. Про що сперечалися та про що домовилися Джо Байден і Сі Цзіньпін? Дмитро Анопченко стежив за перемовами.

Байден біля екрана в Білому домі, на лінії - Пекін. Це ще не особиста зустріч, але вже і не телефонний дзвінок, коли обличчя співрозмовника не бачиш. Незвично, зате ефективно. У нових коронавірусних реаліях тепер саме так розв'язують проблеми між країнами.

У Білому домі повідомили: політики проговорили більше, ніж планувалося (враховуючи перерви, вийшло понад три з половиною години). Розмова була (цитую) "шанобливою", та водночас "дуже відвертою, без натяків". А теми - стосувалися того (і це цікаво), як двом сильним країнам залишатися суперниками, але не перейти межу, не стати ворогами.

У Білому домі пояснюють: Байден і Сі шукали "захисні механізми". Щоб змагання США і Китаю (в економіці та світовій політиці) - а воно було і буде - не ставало руйнівним, не викликало торговельних воєн, як було за Трампа.

А ще політики говорили про ковід. Про ймовірність іншої пандемії та імовірну реакцію як Сполучених Штатів, так і Китаю, - якщо (або коли) таке станеться.

Говорили й про Тайвань, і про Іран, і про торгівлю… По суті - це перша офіційна зустріч двох президентів відтоді, як Байден отримав посаду. Раніше вони обмінювалися лише телеграмами та телефонними дзвінками. Поїхати один до одного (чи зустрітися на нейтральній території) навряд чи наважилися б. А от розмова онлайн має свої переваги.

Американські чиновники зізнаються: проривом ця онлайн-зустріч не стала, але "переламних моментів" і не планували. Просто у Вашингтоні реалізують нову стратегію - коли політична конкуренція буде відкритою і не означатиме, що кожен робить щось за спиною іншого. І саме цим "китайські" переговори Байдена можуть бути цікавими для України, для нас із вами. Бо дають можливість зрозуміти, як нова американська політична команда проводить свою політику; чекати від неї жорсткості під час "з'ясування відносин" із суперниками - чи таки компромісів.