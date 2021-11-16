Цена газа в Европе превысила 1100 долларов [ Редактировать ]
Биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В последний раз голубое топливо торговалось на этом уровне в октябре.
Об этом сообщается в данных Лондонской биржи ICE.
По данным торгов, в моменте стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 17,68% до 93,59 евро за МВт·ч, то есть 1108 долларов за тысячу кубометров.
Последний раз на таком уровне газ на бирже торговался в октябре.
Ранее Офис президента Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский 1 ноября на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) обсудил с эмиром Катара возможность и условия поставок в Украину сжиженного газа.
Напомним, что в России предложили Украине покупать газ на 20-30% дешевле. С таким предложением выступил вице-премьер России Александр Новак.
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