Без даху над головою залишилися 70 людей

А в Харкові через пожежу сімдесят людей залишилися без даху над головою. Уночі в середмісті горів старий будинок. Дерев'яні перекриття спалахнули як сірник. Гасили - до самого ранку. Водою залили всі квартири з шостого до першого поверху. Тож три десятки осель - тепер непридатні для проживання.

Чому зайнялося? Куди переселили людей? І хто заплатить за відновлення їхнього житла? - дізнавалася Світлана Шекера.

Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже, уночі сім'я заледве встигла вискочити, коли побачили відблиски вогню у прогоні.

Володимир, мешканець будинку:

Мы успели выбежать на улицу. Телефон автоматом с собой взял. Документы потом нашли. Как видите, всё остальное в состоянии никаком.

У будинку - дерев'яні перекриття, які геть вигоріли.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ось тут було горище будинку. Дах вигорів вщент. І через отакі прогарки видно квартиру шостого поверху.

Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь.

Катерина Соляник, мешканка будинку:

Когда распустили взять первое необходимое, думали уходили отсюда, полилось прямо по центру кровати. Ну вот, такого вот диаметра вода.

Повністю непридатні для життя - 30 квартир - із шостого до першого поверху у двох під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі.

Здесь гипсокартон, здесь упал, всё оборвалось.

Мешканці кажуть - палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже два роки. Рятувальники називають дві попередні версії пожежі:

Дмитро Чайка, пресофіцер Харківського обласного управління ДСНС:

Одна з них - це занесення відкритого джерела вогню, а друга це теплові прояви електричної енергії. Коротке замикання.

Без даху над головою залишилися 70 людей. Десятьох поселили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки їхній будинок відновлять. Зробити це також обіцяють коштом міського бюджету.