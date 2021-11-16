Тисяча гривень за щеплення: чи заохотить українців до імунізації такий крок? [ Редактировать ]
Утім, крім батога, є в держави й пряники. Усім вакцинованим українцям президент пообіцяв подарунок до Дня святого Миколая. Це тисяча гривень. Але є умова - щеплення має бути двома дозами. І живих грошей на руки не видаватимуть. Як працюватиме програма - дізнався Василь Богайчик.
Аби отримати тисячу гривень, треба імунізуватися двома дозами. Або однією, якщо це вакцина "Джонсон і Джонсон".
Василь Богайчик, кореспондент:
Як даватимуть тисячу українцям - в Офісі Президента поки що не розказують. Але вже попередили - це не буде готівкою. Можливо, зроблять ваучер або сертифікат на похід у кіно, театр чи у спортзал.
На програму виділять шість млрд гривень. Половину використають уже до кінця поточного року.
Влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто вагається, а, по-друге, допомагає підприємцям, які найбільше зазнали збитків від карантинних обмежень. Механізм виділення грошей ще опрацьовують.
На що потратити кошти - українці вирішуватимуть самостійно. На вибір щонайменше три царини - спорт, культура та внутрішній туризм.
Володимир Зеленський, президент України:
За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу або фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для подорожей усередині країни. На внутрішні авіа та залізничні перевезення.
Думки киян щодо обіцяної вакцинальної тисячі - розділилися.
Анастасія, киянка:
Ви б хотіли отримати за вакцинацію 1000 грн чи нє? - Это очень мало для меня, я зарабатываю прилично хорошо.
Ольга, киянка:
Нас стільки раз дурили. Ну де це так щоб роздавали, слабо віриться. - На що б хотіли потратити? - В аптеку схожу, бо у мене аптека обходиться дорого.
Олена, киянка:
Я думаю, що ті, хто хочуть вакцинуватися, то ті давно вакцинувалися, а ті хто не хочуть за 1000 грн вони не будуть вакцинуватися.
Уляна, киянка:
Вони не знають, що робити то вони по 1000 будуть платить. Да які це тисячі? Я на таке не йду, просто ніколи.
Василь Богайчик, кореспондент:
Програма стартуватиме у День святого Миколая - 19 грудня. І в Офісі Президента пообіцяли, що подарунки отримають навіть ті українці, котрі не зареєстровані в додатку "Дія".
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Нових хворих і тих, хто одужав, майже порівну - близько 11 тисяч. 442 людини померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Кажуть, зловмисники не лише агітували відмовлятися від щеплень, а й закликали до повалення влади. Їхні дії координували російські куратори, - стверджують у спецслужбі.
І це при тому, що загалом динаміка захворюваності - позитивна: на 16 тисяч заражених майже 22 тисячі тих, хто одужав.
Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж - на початку 2022 року.
С 19 декабря в Украине через приложение "Дия" каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен