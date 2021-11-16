Утім, крім батога, є в держави й пряники. Усім вакцинованим українцям президент пообіцяв подарунок до Дня святого Миколая. Це тисяча гривень. Але є умова - щеплення має бути двома дозами. І живих грошей на руки не видаватимуть. Як працюватиме програма - дізнався Василь Богайчик.

Аби отримати тисячу гривень, треба імунізуватися двома дозами. Або однією, якщо це вакцина "Джонсон і Джонсон".

Василь Богайчик, кореспондент:

Як даватимуть тисячу українцям - в Офісі Президента поки що не розказують. Але вже попередили - це не буде готівкою. Можливо, зроблять ваучер або сертифікат на похід у кіно, театр чи у спортзал.

На програму виділять шість млрд гривень. Половину використають уже до кінця поточного року.

Влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто вагається, а, по-друге, допомагає підприємцям, які найбільше зазнали збитків від карантинних обмежень. Механізм виділення грошей ще опрацьовують.

На що потратити кошти - українці вирішуватимуть самостійно. На вибір щонайменше три царини - спорт, культура та внутрішній туризм.

Володимир Зеленський, президент України:

За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу або фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для подорожей усередині країни. На внутрішні авіа та залізничні перевезення.

Думки киян щодо обіцяної вакцинальної тисячі - розділилися.

Анастасія, киянка:

Ви б хотіли отримати за вакцинацію 1000 грн чи нє? - Это очень мало для меня, я зарабатываю прилично хорошо.

Ольга, киянка:

Нас стільки раз дурили. Ну де це так щоб роздавали, слабо віриться. - На що б хотіли потратити? - В аптеку схожу, бо у мене аптека обходиться дорого.

Олена, киянка:

Я думаю, що ті, хто хочуть вакцинуватися, то ті давно вакцинувалися, а ті хто не хочуть за 1000 грн вони не будуть вакцинуватися.

Уляна, киянка:

Вони не знають, що робити то вони по 1000 будуть платить. Да які це тисячі? Я на таке не йду, просто ніколи.

Василь Богайчик, кореспондент: