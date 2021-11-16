Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях [ Редактировать ]
І знову загострилася ситуація в Нагірному Карабасі. Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові почали наступ на одному зі східних відрізків кордону. У Міноборони зазначають, що четверо військовослужбовців зазнали поранень, 12-тьох узяли в полон.
Проте в Баку цю інформацію спростовують. Там стверджують, що вірменські військові почали раптову операцію, щоб захопити висоти. За непідтвердженими даними, внаслідок боїв загинули 15 вірменських службовців. Це перше серйозне загострення в регіоні з середини літа.
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Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові зайшли на територію країни.
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