І знову загострилася ситуація в Нагірному Карабасі. Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові почали наступ на одному зі східних відрізків кордону. У Міноборони зазначають, що четверо військовослужбовців зазнали поранень, 12-тьох узяли в полон.

Проте в Баку цю інформацію спростовують. Там стверджують, що вірменські військові почали раптову операцію, щоб захопити висоти. За непідтвердженими даними, внаслідок боїв загинули 15 вірменських службовців. Це перше серйозне загострення в регіоні з середини літа.