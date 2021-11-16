Трамвай як розкіш. Столична влада вирішила підвищити ціни на проїзд - більш як удвічі. Здорожчають одразу всі види транспорту - як наземний, так і метро. Відтак коштуватиме разова поїздка 20 гривень, і запрацюють нововведення - із першого січня.

І якщо в Києві влада завчасно попередила містян про зростання, то в Черкасах - перевізники змінили вартість раптово й без жодних оголошень. Наскільки подорожчав проїзд та до чого тут карантинні обмеження - цікавився Станіслав Кухарчук.

По жителях сусідніх із Черкасами сіл вдарило не лише впровадження "червоної зони", а й здорожчання проїзду в приміському транспорті. Пані Ольга на роботу добирається маршруткою із села Червона Слобода - це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не лишилася на зупинці, бо несподівано дізналася, що квиток подорожчав аж на п'ять гривень.

Ольга Яременко, жителька села Червона Слобода:

Людина заходить, вони ж квитки не дають і говорять 20 гривень, з сьогоднішнього числа 20 гривень - люди дають 15, а потім шукають ще п'ятірку. Я на роботу їжджу кожен день - це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень.

Ця маршрутка курсує через Черкаси із села Руська Поляна до Червоної Слободи. Увага медійників екіпаж явно не радує. Причин здорожчання проїзду кондуктор не знає.

В мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження всі в начальства. - Я хочу подивитися, яка вартість квитка. - Всьо, пішли курить.

У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізналися вже по факту. Жоден із шести перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував.

Олександр Шаповал, заступник сільського голови Червонослобідської сільської ради:

На мою думку, що попередження має бути за якийсь певний період, заранєє, а не дізнаватися це з засобів масової інформації. І ціна повинна бути обґрунтована.

З автопарку пані Олени 30 відсотків автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже - це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали.

Олена Куниця, власниця автотранспортного підприємства:

У мене пройшло дев'ять місяці, ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або підіймати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не підіймають.

Ще п'ять років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність "приватників" їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою.

Сергій Чубань, директор департаменту інфраструктури та ЖКГ Черкаської ОДА:

На дану хвилину є методика розроблена у 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватись.

І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни.