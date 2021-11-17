У Києві з першого січня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень.

Якщо брати поїздки оптом - то по 15. А власникам картки киянина - по 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь - за старими цінами.

Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифу: палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін.