У Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті [ Редактировать ]
У Києві з першого січня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень.
Якщо брати поїздки оптом - то по 15. А власникам картки киянина - по 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь - за старими цінами.
Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифу: палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін.
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