Українські військові пройшли вишкіл неподалік анексованого Криму [ Редактировать ]
Українські військові провели навчання неподалік межі з анексованим Кримом - тренувалися відбивати атаки противника. За легендою, ворог висадився з моря. Щоб його зупинити, задіяли гелікоптери, танки та іншу бронетехніку. Морська піхота спочатку зупинила просування ворожого десанту, а потім наші військові зайняли панівні висоти, щоб контролювати звільнену територію.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил України:
Протягом усіх маневрів вносилися правки командирам. Для того і є навчання, щоб у справжньому бою уникати помилок.
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