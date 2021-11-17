Пожежа у Харкові: 70 людей залишилися без домівок [ Редактировать ]
У Харкові через пожежу сімдесят людей залишилися без даху над головою. У середмісті горів старий будинок з дерев'яним перекриттям. Водою залили всі квартири з шостого до першого поверху.
Тож три десятки осель тепер непридатні для проживання. Чому зайнялося? Куди переселили людей? І хто заплатить за відновлення їхнього житла? Дізнавалася Світлана Шекера.
Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже - вночі ледве встигли вибігти, коли побачили відблиски вогню на сходовій клітці.
Володимир, мешканець будинку:
Блики огня. Поднял семью, зная, что у нас единственный выход из квартиры - это только по лестнице, и мы успели выбежать на улицу. Телефон автоматом с собой взял. Документы потом нашли. Как видите - всё остальное в состоянии никаком.
У будинку - дерев'яні перекриття, які геть згоріли.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Ось тут було горище будинку. Дах вигорів ущент. І через отакі прогари видно квартиру шостого поверху.
Катерина з п'ятого поверху сама поливала вхідні двері водою. Завдяки цьому вогонь не дістався квартири. І вже рятувальники вивели жінку на вулицю.
Катерина Соляник, мешканка будинку:
Відкрила вікно. Одягла куртку, шапку, чоботи. І по вугіллях горячих вискочила. Стовбичила там, дивилася, як все тушили. Холодно, страшне, коли увесь мокрий. А ще і мороз хапає, ну холодно дуже.
Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь.
Катерина Соляник, мешканка будинку:
Когда распустили взять первое необходимое, думали уходить отсюда, полилось прямо по центру кровати. Ну вот такого вот диаметра вода.
Геть непридатні для проживання 30 квартир - із шостого до першого поверху в двох під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі.
Вогонь гуляв пустотами й дерев'яними перекриттями будинку. Гасили його вісім годин. Мешканці кажуть - палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже два роки. Рятувальники називають дві попередні версії пожежі:
Дмитро Чайка, прес-офіцер Харківського обласного управління ДСНС:
Одна з них - це занесення відкритого джерела вогню, а друга - це теплові прояви електричної енергії. Коротке замикання.
Без даху над головою залишилися 70 людей. Десятьох розмістили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки відновлять їхній будинок. Зробити це також обіцяють за рахунок міського бюджету.
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