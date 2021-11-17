Три десятки осель тепер непридатні для проживання.

У Харкові через пожежу сімдесят людей залишилися без даху над головою. У середмісті горів старий будинок з дерев'яним перекриттям. Водою залили всі квартири з шостого до першого поверху.

Тож три десятки осель тепер непридатні для проживання. Чому зайнялося? Куди переселили людей? І хто заплатить за відновлення їхнього житла? Дізнавалася Світлана Шекера.

Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже - вночі ледве встигли вибігти, коли побачили відблиски вогню на сходовій клітці.

Володимир, мешканець будинку:

Блики огня. Поднял семью, зная, что у нас единственный выход из квартиры - это только по лестнице, и мы успели выбежать на улицу. Телефон автоматом с собой взял. Документы потом нашли. Как видите - всё остальное в состоянии никаком.

У будинку - дерев'яні перекриття, які геть згоріли.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ось тут було горище будинку. Дах вигорів ущент. І через отакі прогари видно квартиру шостого поверху.

Катерина з п'ятого поверху сама поливала вхідні двері водою. Завдяки цьому вогонь не дістався квартири. І вже рятувальники вивели жінку на вулицю.

Катерина Соляник, мешканка будинку:

Відкрила вікно. Одягла куртку, шапку, чоботи. І по вугіллях горячих вискочила. Стовбичила там, дивилася, як все тушили. Холодно, страшне, коли увесь мокрий. А ще і мороз хапає, ну холодно дуже.

Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь.

Катерина Соляник, мешканка будинку:

Когда распустили взять первое необходимое, думали уходить отсюда, полилось прямо по центру кровати. Ну вот такого вот диаметра вода.

Геть непридатні для проживання 30 квартир - із шостого до першого поверху в двох під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі.

Вогонь гуляв пустотами й дерев'яними перекриттями будинку. Гасили його вісім годин. Мешканці кажуть - палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже два роки. Рятувальники називають дві попередні версії пожежі:

Дмитро Чайка, прес-офіцер Харківського обласного управління ДСНС:

Одна з них - це занесення відкритого джерела вогню, а друга - це теплові прояви електричної енергії. Коротке замикання.

Без даху над головою залишилися 70 людей. Десятьох розмістили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки відновлять їхній будинок. Зробити це також обіцяють за рахунок міського бюджету.