Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко полностью провалило борьбу с контрабандой: несмотря на санкции против целого ряда "контрабандистов", бюджет недополучил более 10 млрд грн. из-за снижения средней налоговой нагрузки на импорт. Это говорит лишь об увеличении теневых потоков через границу, пишет издание "Апостроф", передают "Українські новини".

Президент Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в действие решения о санкциях, поступления в бюджет страны увеличились на 45 млрд грн. Похожую цифру - 47 млрд грн. - месяцем ранее озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако более конкретные цифры, которые фигурируют в отчетах СБУ и Гостаможслужбы - гораздо скромнее этих показателей. Например, по словам главы СБУ Ивана Баканова, благодаря работе спецслужбы "с начала 2021 года" было доначислено 2 млрд грн. таможенных платежей, а фактически уплачено - всего 981 млн грн. ГТСУ заявила, что "перевыполнила план" на 22,6 млрд грн. за 10 месяцев 2021 года. При этом какая же именно сумма поступила в бюджет в результате борьбы с контрабандой на таможне - непонятно.

"Вполне вероятно, что цифру в 47 млрд грн. наспех нарисовали президенту в Минфине. Ранее сам Марченко озвучивал условный "KPI", при котором борьбу с контрабандой можно назвать успешной - плюс 2-3 млрд грн. в месяц или 24-36 млрд грн. Тем не менее, даже эти показатели похожи на смехотворные на фоне обвинений, которыми Зеленский и Данилов мотивировали введение санкций против контрабандистов: потери от контрабанды они оценили 300 млрд грн., из которых 100 млрд - от неэффективной работы таможни", - говорится в материале.

Экономист Виктор Скаршевский накануне опубликовал на своей странице в Facebook расчеты, согласно которым "перевыполнение планов", которое демонстрируют на таможне - ничто иное, как очковтирательство, основанное на занижении планов и игнорировании объективных экономических факторов развития экономики. По его словам, за 10 месяцев 2021 года объемы импорта увеличились на 36%, а таможенные поступления всего на 32%. Налоговая нагрузка на импорт стала падать. Это привело к тому, что после начала "борьбы" с контрабандой, с мая по октябрь 2021 года, бюджет недополучил $491 млн или 13 млрд грн.

"Фактически это означает, что никакой реальной борьбы с контрабандой на самом деле не ведется. А Минфин, который отвечает за координацию таможни и налоговой, попросту вводит президента и СНБО в заблуждение", - резюмирует издание.

Журналисты напоминают, что Марченко давно пытается контролировать таможню и схемы на ней. Как напоминает издание УНН, после назначения Марченко министром в 2020 году, главным таможенником временно стал Игорь Муратов, к которому Марченко приставил в качестве заместителя “своего” человека Андрея Павловского, экс-замдиректора одного из департаментов Минфина. В СМИ звучали заявления, что Марченко “шантажирует” своей отставкой премьера Дениса Шмыгаля, чтобы продавить на должность главы Таможни своего человека: цена вопроса - контроль над 3-5 млрд долларов теневых потоков в год. В результате в августе 2020 года Павловский сменил Муратова и стал и. о. главы Таможни.

Сразу после назначения Павловского был опубликован список кандидатур, которые тот подал на согласование Марченко в качестве новых начальников местных таможен. Самым скандальным стало назначение на Одесскую таможню бывшего чиновника времен Януковича Дениса Пудрика.

Экс-глава таможни, а теперь министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в свежем интервью отмечает, что Минфин не давал денег на реальную реформу таможни, не лоббировал необходимые законопроекты.

После ухода Рябикина, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Таможни экс-начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко. "Одним из первых его вызовов, очевидно, станет отбить атаки Марченко по навязыванию своих людей на региональные таможни. Ведь "в обмен" на нежелание "сотрудничать", новоиспеченный руководитель может запросто получить от Минфина завышенные и заведомо невыполнимые планы бюджетных поступлений. Другое дело, что в таком случае нечего будет списывать на "уменьшение контрабанды", чтобы отчитываться перед Президентом", - говорится в статье.