В то время, как страны Евросоюза уже вышли на уровень экономического развития доэпидемического или даже превзошли его, в Украине восстановление идёт крайне медленными темпами. По словам народного депутата Сергея Левочкина, основной причиной стагнации украинской экономики на низком уровне стала неготовность Кабмина к энергетическому кризису.

"Рост цен в энергетике был предсказуем, так как являлся следствием восстановления экономики ведущих государств мира и, как следствие, повышения спроса на энергоносители. Это понимал весь мир, и только для украинского правительства кризис стал сюрпризом. Именно из-за его непрофессиональных действий мы пришли к тому, что на данный момент остались единственным государством, которое закупает газ исключительно на спотовом рынке с его заоблачными ценами", – заявил политик.

По его словам, второй проблемой страны сталик крайне низкие объёмы и отсутствие системности в господдержке базовых отраслей в условиях эпидемии, следствием чего стала рекордная безработица (9,9% по методологии МОТ в первом полугодии 2021 года среди населения в возрасте 15-70 лет).

"Правительство так и не смогло разобраться в приоритетах финансирования в условиях эпидемии коронавируса. Казалось бы, очевидным было, что в первую очередь нужно финансировать здравоохранение и программы поддержки экономики, как это делали во всех странах Евросоюза. Но в Украине приоритетами так и остались финансирование госаппарата и силовиков", – сказал народный депутат.

"Именно в результате такой деятельности Кабмина Нацбанк был вынужден снизить прогноз роста ВВП в 2022 году с 3,8 до 3,1%. Негативные ожидания и у бизнеса, что выливается в очень низкие темпы восстановления капитальных инвестиций. Уже никто не верит в способность нынешнего правительства работать хотя бы не во вред отечественной экономике. А потому вопрос об отставке полного состава Кабмина стал для страны уже ключевым", – резюмировал Сергей Лёвочкин.