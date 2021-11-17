700 тисяч євро виділив Євросоюз мігрантам на польсько-білоруському кордоні. 200 тисяч - отримає білоруський "Червоний Хрест", 500 - на гуманітарну допомогу. Водночас за інформацією польської прикордонної служби, кількасот людей біля КПП "Брузги-Кузниця" залишили свій табір і в супроводі білоруських силовиків вирушили в невідомому напрямку. Ця ніч на кордоні Білорусі з Польщею знову видалася неспокійною.

Одразу кілька груп мігрантів намагалися прорвати рубежі. Усіх порушників завернули назад. Утім, деякі поводилися вкрай агресивно. Нагадаю, ситуація на межі двох країн знову загострилася напередодні. Нелегали жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок семеро польських правоохоронців постраждали. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук і ніг.

Анна Мічальська, речниця прикордонної служби Польщі: