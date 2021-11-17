700 тисяч євро виділив Євросоюз мігрантам на польсько-білоруському кордоні [ Редактировать ]
700 тисяч євро виділив Євросоюз мігрантам на польсько-білоруському кордоні. 200 тисяч - отримає білоруський "Червоний Хрест", 500 - на гуманітарну допомогу. Водночас за інформацією польської прикордонної служби, кількасот людей біля КПП "Брузги-Кузниця" залишили свій табір і в супроводі білоруських силовиків вирушили в невідомому напрямку. Ця ніч на кордоні Білорусі з Польщею знову видалася неспокійною.
Одразу кілька груп мігрантів намагалися прорвати рубежі. Усіх порушників завернули назад. Утім, деякі поводилися вкрай агресивно. Нагадаю, ситуація на межі двох країн знову загострилася напередодні. Нелегали жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок семеро польських правоохоронців постраждали. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук і ніг.
Анна Мічальська, речниця прикордонної служби Польщі:
Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світло-шумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, отримали від тамтешніх силовиків. Ті, своєю чергою, спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони.
по теме
Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!
Вранці група мігрантів прорвали загорожу в пункті Брузги, але їх зупинили польські прикордонники, військові та поліція.
Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей.