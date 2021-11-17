Покарав на смерть. На Дніпропетровщині батько так побив власну доньку, що її не змогли врятувати. Мало того - з'ясувалося, що чотирирічна дівчинка кілька днів пролежала без допомоги. "Швидку" до неї викликали, коли медики вже нічого не могли вдіяти. Олена Мендалюк побувала в селі, де сталася трагедія, і спробувала з'ясувати, що там насправді сталося.

Померла дитина. Чотирирічна дівчинка жила з батьками та двома братиками на краю села. Померла від побоїв. Відлупцював доньку батько.

Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф:

По приїзду бригади було виявлено трупне задубіння дитини. На тілі були тілесні ушкодження. Дитина зі слів батьків не хворіла, за медичною до цього не зверталася.

Кілька днів із синцями дівчинка провела вдома, та коли викликали швидку, медики тільки засвідчили смерть дитини. Зараз на подвір'ї - ані душі. Не видно і сусідів.

Смерть чотирирічної дівчинки стала справжнім шоком для селян. Люди не можуть повірити, що батько буквально забив дитину на смерть.

Людмила Гарнатко, заступник Миколаївського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

Батько відмовляється від того, що він наносив тілесні ушкодження дитині. Те, що ми бачили. І те що він у поліції повідомив в перші хвилини. І мама нам сьогодні повідомила, що вона не бачила, коли він дитину бив. Про ті синці, які були виявлені на тілі мама також питалася і чоловіка і хлопців. Батько каже я просто носив її на руках. Якимось чином не обережно її придавив чи якось так.

У селищній раді на багатодітну родину нарікань не було. Грошей, щоправда, було обмаль - жили тільки на соціальну допомогу. Дружина мала проблеми зі здоров'ям, часто лікувалася в стаціонарах. За дітьми доглядав переважно тато. Старші хлопці ходили в дитсадок. Там про насилля в родині теж не підозрювали.

Наталія Клименко, начальник служби у справах дітей Миколаївської селищної ради:

Багатодітна родина. Проживала, як усі звичайні. Виховували дітей. Нарікання… вони не пьющі, не курящі. Повна сім'я.

Батька дівчинки затримали. Йому загрожує 15 років тюрми.

Ганна Старчевска, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Смерть дитини стало саме в наслідок тілесних ушкоджень. Так слідчими за нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. В порядку статті 208. За попередньою інформацією саме він наніс тілесні ушкодження від яких вона і померла. Батько вже притягався до адміністративної відповідальності.

Мати з синами переїхала до бабусі. Та у селищній раді скликатимуть профільну комісію, щоб вирішити подальшу долю хлопчиків.