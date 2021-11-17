На білорусько-польському кордоні день минув без заворушень [ Редактировать ]
Водночас на білорусько-польському кордоні - затишшя. Сьогодні минулося без заворушень. Мігрантів переводять до нового табору з білоруського боку. Частина залишилася ночувати просто неба. У Мінську кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку - і сторони дійшли певного порозуміння. Втім, деталей не наводять. Берлін цю розмову взагалі не коментує.
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Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!
Вранці група мігрантів прорвали загорожу в пункті Брузги, але їх зупинили польські прикордонники, військові та поліція.
Польські війська вздовж кордону - напоготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила й Литва.