Водночас на білорусько-польському кордоні - затишшя. Сьогодні минулося без заворушень. Мігрантів переводять до нового табору з білоруського боку. Частина залишилася ночувати просто неба. У Мінську кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку - і сторони дійшли певного порозуміння. Втім, деталей не наводять. Берлін цю розмову взагалі не коментує.