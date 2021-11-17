Білорусько-український кордон - посилять. План дій на випадок масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади - на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки. Територію щодня обстежують безпілотники - реальної загрози поки що не бачать.

Але про всяк випадок у регіоні готують масштабні навчання за участі всіх силових відомств. Прикордонники кажуть - малоймовірно, що мігранти прориватимуться лісами - адже там переважно болота. Потенційні місця загрози укріплять додатковими спорудами. А місцевих жителів просять бути пильними.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: