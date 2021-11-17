Білорусько-український кордон посилять бійцями та технікою [ Редактировать ]
Білорусько-український кордон - посилять. План дій на випадок масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади - на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки. Територію щодня обстежують безпілотники - реальної загрози поки що не бачать.
Але про всяк випадок у регіоні готують масштабні навчання за участі всіх силових відомств. Прикордонники кажуть - малоймовірно, що мігранти прориватимуться лісами - адже там переважно болота. Потенційні місця загрози укріплять додатковими спорудами. А місцевих жителів просять бути пильними.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні - це раз, по-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям наших громадян і просимо громадян, про всіх осіб не місцевих, люди знають хто не місцевий, повідомляти поліцію, щоб ми могли в рамках закону перевірити їх документи й встановити законність перебування на території нашої держави.
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Що буде, якщо мігранти, які зараз штурмують польські кордони - повернуть до наших? Від місця, де скупчилися біженці - до українських рубежів - наче й доволі солідна відстань - триста кілометрів. Але потенційна загроза безперечно є.
У Мінську кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку - і сторони дійшли певного порозуміння.
Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!