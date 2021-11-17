У Львові не змогли обрати запобіжний захід Остапу Стахіву [ Редактировать ]
Хотіли заарештувати - а він не прийшов. У Львові не змогли обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. Це один із лідерів антиваксів в Україні. СБУ підозрює його в замаху на повалення конституційного ладу та співпраці з російськими спецслужбами. Чому підозрюваний не з'явився в суді - знає Христина Гашенко.
Остап Стахів став відомий в Україні своїми так званими інспекціями в "ковідарії". Львів'янин переконував: у палатах не так уже й багато хворих, а ковіду - не існує.
А це вже Стахів на мітингу "антивакцинаторів" біля Верховної Ради. З трибуни програму імунізації він називає "фашизмом". Закликає - обстоювати свої права і не вакцинуватися.
А це вже СБУ проводить обшук у львівській квартирі Стахіва. Одночасно під його будинком зібралася численна група підтримки.
Це є конкретне порушення конституційних наших прав, тому, що ніхто тут не займається ні наркоманією, ні бандитизмом, нічим. То просто люди вважали за потрібне прийти й принаймні дізнатися чому, і підтримати лідера.
До будинку тричі викликають швидку. Нібито для Стахіва. Що з ним - сказати журналістам чоловік відмовляється.
Світлана Проважук, лікар медицини катастроф міста Львова:
Пацієнт настоює на тому, що він потребує госпіталізації. - А через що? - Без комениарів.
Працівники СБУ підозру Остапу Стахіву все-таки вручили. Його підозрюють у поваленні конституційного ладу.
Роксолана Яворська, прессекретар СБУ у Львівській області:
За результатами обшуку виявлені матеріали, які доказують протиправну діяльність, а також додаткові докази щодо фінансування їхньої протиправної діяльності громадянами, причетними до Російської Федерації.
Обрати запобіжний захід Стахіву мав Галицький районний суд Львова. Біля нього десятки правоохоронців - створили коридор, щоб розділити прихильників та противників Стахіва.
Наталя, жителька Львова (прихильниця Стахова):
Я маю право вибору який є і надано мені законом, чому я маю вдівати ту саму маску, де в інструкції написано, що вона не дієва, вона ні від чого не захищає, завтра мені скажуть відро на голову вдіти, воно ж тоже захищає нібито.
По інший бік поліцейських - представники Нацкорпусу.
Назар Кусенко, представник Національного корпусу Львівщини:
Зрозуміло, що серед них багато людей просто обдурених, які вважають, що вони виступають проти примусової вакцинації й так далі. Ми вважаємо, що Стахів свідомо відпрацьовував російські гроші та має понести за це відповідальність.
Сам Остап Стахів до суду не прийшов, бо хворий і лікується на Закарпатті - заявив його представник:
Стахів обґрунтовано побоюється, що у львівських лікарнях на лікарів буде зчинятися тиск. Тому він і не хотів лікуватися у львівській області.
Однак суд дозволив правоохоронцям - за погодженням із медиками - затримати Стахіва.
Юрій Курач, начальник відділу Львівської обласної прокуратури:
Коли встановлять його місцеперебування, його буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, так, як я бачив вчора зі стрімів. Він не виглядає як такий, що потребує довгого лікування.
Якщо провину Стахіва доведуть у суді - йому загрожує до 10 років за ґратами. Але чи дійде до суду? Бо кілька годин тому в інтернеті з'явилося відео, на якому Стахіва нібито викрадають з лікарні.
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