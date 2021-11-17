Хотіли заарештувати - а він не прийшов. У Львові не змогли обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. Це один із лідерів антиваксів в Україні. СБУ підозрює його в замаху на повалення конституційного ладу та співпраці з російськими спецслужбами. Чому підозрюваний не з'явився в суді - знає Христина Гашенко.

Остап Стахів став відомий в Україні своїми так званими інспекціями в "ковідарії". Львів'янин переконував: у палатах не так уже й багато хворих, а ковіду - не існує.

А це вже Стахів на мітингу "антивакцинаторів" біля Верховної Ради. З трибуни програму імунізації він називає "фашизмом". Закликає - обстоювати свої права і не вакцинуватися.

А це вже СБУ проводить обшук у львівській квартирі Стахіва. Одночасно під його будинком зібралася численна група підтримки.

Це є конкретне порушення конституційних наших прав, тому, що ніхто тут не займається ні наркоманією, ні бандитизмом, нічим. То просто люди вважали за потрібне прийти й принаймні дізнатися чому, і підтримати лідера.

До будинку тричі викликають швидку. Нібито для Стахіва. Що з ним - сказати журналістам чоловік відмовляється.

Світлана Проважук, лікар медицини катастроф міста Львова:

Пацієнт настоює на тому, що він потребує госпіталізації. - А через що? - Без комениарів.

Працівники СБУ підозру Остапу Стахіву все-таки вручили. Його підозрюють у поваленні конституційного ладу.

Роксолана Яворська, прессекретар СБУ у Львівській області:

За результатами обшуку виявлені матеріали, які доказують протиправну діяльність, а також додаткові докази щодо фінансування їхньої протиправної діяльності громадянами, причетними до Російської Федерації.

Обрати запобіжний захід Стахіву мав Галицький районний суд Львова. Біля нього десятки правоохоронців - створили коридор, щоб розділити прихильників та противників Стахіва.

Наталя, жителька Львова (прихильниця Стахова):

Я маю право вибору який є і надано мені законом, чому я маю вдівати ту саму маску, де в інструкції написано, що вона не дієва, вона ні від чого не захищає, завтра мені скажуть відро на голову вдіти, воно ж тоже захищає нібито.

По інший бік поліцейських - представники Нацкорпусу.

Назар Кусенко, представник Національного корпусу Львівщини:

Зрозуміло, що серед них багато людей просто обдурених, які вважають, що вони виступають проти примусової вакцинації й так далі. Ми вважаємо, що Стахів свідомо відпрацьовував російські гроші та має понести за це відповідальність.

Сам Остап Стахів до суду не прийшов, бо хворий і лікується на Закарпатті - заявив його представник:

Стахів обґрунтовано побоюється, що у львівських лікарнях на лікарів буде зчинятися тиск. Тому він і не хотів лікуватися у львівській області.

Однак суд дозволив правоохоронцям - за погодженням із медиками - затримати Стахіва.

Юрій Курач, начальник відділу Львівської обласної прокуратури:

Коли встановлять його місцеперебування, його буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, так, як я бачив вчора зі стрімів. Він не виглядає як такий, що потребує довгого лікування.

Якщо провину Стахіва доведуть у суді - йому загрожує до 10 років за ґратами. Але чи дійде до суду? Бо кілька годин тому в інтернеті з'явилося відео, на якому Стахіва нібито викрадають з лікарні.