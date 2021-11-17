Переглянути комунальні тарифи, підтримати промисловість та погасити борги із зарплат. Такі вимоги до парламенту висунули учасники Соціальної ради України, Національної платформи "Жінки за мир" та представниці Ради матерів України.

Вони зібралися на екстрене засідання. Також просять у бюджеті на наступний рік переглянути розмір прожиткового мінімуму, мінімальної зарплатні та пенсії.

Наталія Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":