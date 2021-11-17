"Жінки за мир" вимагають переглянути комунальні тарифи та погасити борги з зарплат [ Редактировать ]
Переглянути комунальні тарифи, підтримати промисловість та погасити борги із зарплат. Такі вимоги до парламенту висунули учасники Соціальної ради України, Національної платформи "Жінки за мир" та представниці Ради матерів України.
Вони зібралися на екстрене засідання. Також просять у бюджеті на наступний рік переглянути розмір прожиткового мінімуму, мінімальної зарплатні та пенсії.
Наталія Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
И конечно, мы призываем поддержать нашу экономику, наших промышленниковом, потому что по тем тарифам - до 50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. По информации работодателей, 90 процентов предприятий в течении нескольких месяцев просто закроются. И поэтому мы не можем допустить такого тотального роста безработицы, и не выплаты заработных плат.
по теме
Приміром, тільки в одному районі Харкова субсидій позбавили кожного десятого. А все через зміни правил нарахування допомоги.
По итогам октября годовая инфляция составила 10,9%, 4-й месяц подряд в Украине зафиксирована высокая двузначная инфляция, чего не наблюдалось с 2018 года
Власть Зеленского крайне болезненно относится к критике и, чтобы не допустить ее, закрывает рот журналистам
Напередодні 78 річниці звільнення Києва від нацистів нардеп Наталія Королевська разом з дітьми війни та ветеранами поклала квіти до пам'ятника генералу Ватутіну.
Не на часі. Перейменування вулиць за пандемії коронавірусу та економічної кризи викликало хвилю дискусій у Київраді.