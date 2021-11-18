У лондонському музеї виставили на огляд яйця Фаберже [ Редактировать ]
Колекцію яєць Фаберже виставили на огляд у лондонському Музеї Вікторії та Альберта. Це найбільша така виставка за останню чверть століття. У музеї представили 200 експонатів.
Зокрема, 15 великодніх яєць, створених самим Карлом Фаберже - засновником династії.
Традиційно деякі вироби мають усередині "сюрприз", наприклад, золотого павича чи слона зі слонової кістки. Деякі з них показують у Великій Британії вперше. Експозиція триватиме до травня.
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