Колекцію яєць Фаберже виставили на огляд у лондонському Музеї Вікторії та Альберта. Це найбільша така виставка за останню чверть століття. У музеї представили 200 експонатів.

Зокрема, 15 великодніх яєць, створених самим Карлом Фаберже - засновником династії.

Традиційно деякі вироби мають усередині "сюрприз", наприклад, золотого павича чи слона зі слонової кістки. Деякі з них показують у Великій Британії вперше. Експозиція триватиме до травня.