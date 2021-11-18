Рушницю зі слідами крові оперативники виявили у сусідньому дворі.

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще один поранений. Інцидент стався пізно ввечері. Як розповідають очевидці, загиблий - місцевий підприємець - Ігор Пліндик - мав стосунок до будівельного бізнесу.

За даними ЗМІ, нападник чекав на нього у дворі біля будинку. Після першого пострілу Пліндик намагався втекти, та вбивця наздогнав його біля під'їзду і вистрелив вдруге.

Кого поранили - у поліції не повідомляють. Рушницю зі слідами крові оперативники виявили у сусідньому дворі. Стрільця розшукують.