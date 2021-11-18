Через сильний шторм в Сицилії закрили всі школи [ Редактировать ]
Сильний шторм вирує на півдні Італії. Негода принесла зливи й сильний вітер.
Найбільше постраждала Сицилія. Біля узбережжя острова утворився потужний торнадо.
Загинула одна людина, ще двоє - поранені, їх ушпиталили.
На острові зруйновані сотні будинків, повалені дерева й огорожі, пошкоджені лінії електропередачі. Декілька міст затопило. У регіоні закрили усі школи.
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