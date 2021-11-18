Ліван та Узбекистан обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська [ Редактировать ]
Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Тим часом, за спостереженнями польської прикордонної служби, білоруські силовики організованими колонами вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузьниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько тисячі.
У Мінську заявляють, що людей розмістили у приміщенні неподалік КПП. Тим часом Ліван та Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська.
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Тим часом, за спостереженнями польської прикордонної служби, білоруські силовики організованими колонами вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузьниця.
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