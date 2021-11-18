Книга рекордів Гіннеса поповнилася новими прізвищами. Спортсмени з різних куточків світу здивували досягненнями. Нові рекорди приурочили до Дня книги Гіннеса. Кому вдалося вписати своє ім'я у видання та за які здобутки - далі в сюжеті.

Від гімнаста, який робить сальто на перекладині, до людини, що тягне автівку та водночас іде на руках. Цьогоріч День рекордів Гіннеса вражає. Таланти з усього світу побили різні рекорди, аби потрапити до легендарної книги. Наприклад, британський спортсмен Ешлі Вотсон пролетів між перекладинами 6 метрів. І це сальто відтепер - найдовше у світі. А в Китаї іншого спортмена перевіряли вже на витривалість.

Чжан Шуан, рекордсмен:

У моїй справі головне - мати дуже міцні м'язи живота, а також трицепси.

Прізвище цього чоловіка щойно вписали до Книги рекордів Гіннеса. Чжан протягнув автомобіль на 50 метрів всього за 1 хвилину 13 секунд. І весь цей шлях він подолав на руках, ногами догори. І якщо Чжан автомобіль тягнув, то Тайлер - перестрибував. 5 машин хлопцю вдалося "перелетіти" на пого-палиці. Це пристрій, схожий на ходулі, проте ще й на пружинах.

Потрапили до Книги також рекордсмени з Марокко та Японії. Лаура із Венесуели отримала навіть декілька нагород за вправне володіння м'ячем. І для жінки це не просто досягнення.

Лаура Біондо, рекордсменка:

Нові рекорди - це спосіб надихати молоде покоління. Проте для мене найважливіше - мотивувати дівчат іти за своїми мріями і знати - коли поставиш перед собою мету, точно зможеш її досягти. Якщо, звісно, докласти великих зусиль.

Рекордсмени запевняють - потрапити до Книги Гіннеса може кожен охочий, і навіть діляться алгоритмом дій.

Ешлі Вотсон, рекордсмен:

Якщо хочете потрапити до Книги рекордів Гіннеса - просто зробіть це! Визначтесь, у чому ви найбільш вправні, подивіться, який рекорд встановлено саме в цій справі, а тоді тренуйтеся якомога наполегливіше. І ви про це не пошкодуєте!

Усі ці досягнення приурочені до Дня книги рекордів Гіннеса - видання, що вже 66 років мотивує тисячі людей ставати найкращими в будь-якій справі. Подекуди навіть у чудернацькій.