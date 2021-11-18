Проїзду за 20 гривень у столиці - не буде. Принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзд у громадському транспорті - спершу винесуть на публічне обговорення. Мовляв, ціни на енергоносії значно підскочили, а отже, зросла собівартість перевезень. А зі столичного бюджету і так доводиться перекривати різницю в тарифах на опалення. Компенсувати ще й вартість проїзду - надто витратно, - зауважив Кличко.