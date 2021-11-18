Вісім з половиною тисяч людей померли від ускладнень хвороби

За кількістю нових інфікувань коронавірусом - Україна на сьогодні десята у світі. У першій п'ятірці за приростом хворих - Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, Росія та Польща. Загалом напередодні на планеті ковід підхопили 600 тисяч людей. Вісім з половиною тисяч померли від ускладнень хвороби.