Санкції РНБО проти працівників спецслужб Росії ввів у дію президент. Обмеження запроваджують на три роки та передбачають блокування активів і заборону на виведення капіталів. У списку - 28 осіб. Зокрема - росіяни, які очолюють так звані "силові відомства" псевдореспублік. Також у переліку - колишні співробітники СБУ, які перебігли на бік ворога й нині працюють на окупаційний режим у Луганську.