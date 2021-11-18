На білорусько-польському кордоні знову неспокійно. Але вже на іншій ділянці. Польща повідомляє про нові спроби штурму й затримання біженців.

Хто допомагав мігрантам і чому Ангелу Меркель критикують за телефонні розмови з Олександром Лукашенком? Тетяна Логунова розкаже.

Такі кадри - вже котрий день поширюють польські силовики. Щойно настає темрява, мігранти вперто просуваються до межі Євросоюзу. Цієї ночі прикордонники знову затримали біженців, які великою групою намагалися перейти рубіж. Допомагали їм - як стверджують поляки - білоруські силовики. Вони частково зламали паркан і спрямували людей до огорожі.

Анна Михальська, речниця прикордонної служби Польщі:

Спроба організованого перетину кордону була зафіксована біля селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група із п'ятисот осіб. Двісті з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили прикордонники й поліцейські.

Утім, загалом напруженість на кордоні потроху спадає. У наметовому таборі біля КПП "Брузги-Кузниця" наразі ночують кілька сотень людей. Усі інші перемістилися в логістичний центр, розташований неподалік. Там є опалення, туалети, вода і їжа.

Залишають табір і, власне, Білорусь - громадяни Іраку. Сьогодні з аеропорту Мінська вилетів перший репатріаційний рейс, організований іракською владою. Літак забрав майже триста мігрантів. Найближчими днями заплановані ще декілька рейсів.

Тим часом у Польщі та Німеччині… критикують Ангелу Меркель. За телефонні розмови з Олександром Лукашенком. Цього тижня канцлерка дзвонила в Мінськ двічі. І критики називають це великою помилкою. Мовляв, таким чином Меркель фактично легітимізувала невизнаного політика. А президент Польщі Анджей Дуда навіть зателефонував своєму німецькому колезі Штайнмаєру. Щоб повідомити - Польща не визнає жодних домовленостей щодо мігрантів, ухвалених за своєю спиною.

Про що говорили Меркель і Лукашенко - офіційно жодна зі сторін не повідомляє. Утім, журналістам вдалося дізнатися деталі першої розмови. За даними німецьких ЗМІ, Лукашенко начебто пообіцяв врегулювати міграційну кризу, якщо ЄС визнає його президентом, зніме санкції проти Білорусі і прийме частину біженців, які нині перебувають на кордоні. Меркель у відповідь пообіцяла обговорити цю пропозицію з лідерами ЄС. А от подробиці другої розмови - наразі таємниця.