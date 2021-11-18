"Українська соціологічна група" оприлюднила свіжі рейтинги партій і політиків [ Редактировать ]
Яким був би парламент і хто став би президентом, якщо вибори відбулися б найближчими днями. "Українська соціологічна група" оприлюднила свіжі рейтинги партій і політиків. Отже, згідно з ними, шанси потрапити до Верховної Ради мали б шість політсил. Найбільше голосів респонденти віддають "Слугам" - майже 19 із половиною відсотків. За ними з невеликим відривом - "Опозиційна платформа - За життя". (17%) 16 відсотків готові проголосувати за "Європейську Солідарність". У "Батьківщини" - трохи понад 11. П'ятивідсотковий бар'єр також долають "Сила і Честь" та Партія Разумкова. А у президентському рейтингу лідирують чинний очільник держави й співголова партії ОПЗЖ. За Володимира Зеленського готові голосувати більш як 23 відсотки опитаних (23,4%), за Юрія Бойка - майже 16. (15,8%).
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