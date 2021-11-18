Великий прорив кордону. Цієї ночі понад сто мігрантів штурмували польський рубіж. За повідомленням Міноборони Польщі, допомагали їм білоруські прикордонники, які пошкодили паркан. Тим часом Ангела Меркель - провела телефонну розмову із Лукашенком. І за це одразу отримала порцію критики. Чому? Тетяна Логунова розкаже.

Такі кадри - вже котрий день поширюють польські силовики. Щойно настає темрява, мігранти вперто просуваються до межі Євросоюзу. Цієї ночі прикордонники знову затримали біженців, які великою групою намагалися перейти рубіж. Допомагали їм - як стверджують поляки - білоруські силовики. Вони частково зламали паркан і спрямували людей до огорожі.

Анна Михальська, речниця прикордонної служби Польщі:

Спроба організованого перетину кордону була зафіксована біля селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група із п'ятисот осіб. Двісті з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили прикордонники й поліцейські.

Утім, загалом напруженість на кордоні потроху спадає. Наметовий табір біля КПП "Брузги-Кузниця" наразі майже порожній. Усі люди перемістилися в логістичний центр, розташований неподалік. Там є опалення, туалети, вода і їжа.

Залишають табір і, власне, Білорусь - громадяни Іраку. Сьогодні з аеропорту Мінська вилетів перший репатріаційний рейс, організований іракською владою. Літак забрав майже триста мігрантів. Найближчими днями заплановані ще декілька рейсів.

Тим часом у Польщі та Німеччині… критикують Ангелу Меркель. За телефонні розмови з Олександром Лукашенком. Цього тижня канцлерка дзвонила в Мінськ двічі. І критики називають це великою помилкою. Мовляв, таким чином Меркель фактично легітимізувала невизнаного політика. А президент Польщі Анджей Дуда навіть зателефонував своєму німецькому колезі Штайнмаєру. Щоб повідомити - Польща не визнає жодних домовленостей щодо мігрантів, ухвалених за своєю спиною.

Про що говорили Меркель і Лукашенко - офіційно жодна зі сторін не повідомляє. Утім, журналістам вдалося дізнатися про деталі першої розмови. За даними німецьких ЗМІ, Лукашенко начебто пообіцяв врегулювати міграційну кризу, якщо: ЄС визнає його президентом, зніме санкції проти Білорусі й прийме частину біженців, які нині перебувають на кордоні. Останнє фактично білоруська сторона підтвердила.

Наталія Ейсмонт, речниця Олександра Лукашенка:

В ходе первого разговора с Меркель, механизм, который предложил президент был следующим: ЕС создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно, и при их желании остальным пяти тысячам вернуться на родину.

Меркель у відповідь начебто пообіцяла обговорити цю пропозицію з лідерами ЄС. Подробиці ж другої розмови - поки що таємниця.