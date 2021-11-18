Власти Германии утвердили новые меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста количества заболевших. Они предусматривают обязательную вакцинацию медперсонала, ограничения на проведение общественных мероприятий и ряд других. Об этом сообщает Spiegel.

Среди утвержденных немецким правительством мер, обязательная вакцинация медицинского персонала, а также сотрудников социальных служб. Кроме того, работники будут обязаны доказать, что они вакцинировались либо недавно перенесли или имеют на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту.

Помимо этого в регионах, где частота госпитализаций с коронавирусом превышает определенный порог, доступ к общественным, культурным и спортивным мероприятиям, а также к ресторанам будет ограничен для тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел.

Читайте также, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.