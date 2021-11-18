Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что Германию со "всей силой" накрыла четвертая волна коронавируса. Она отметила, что ситуация в стране "драматическая". Об этом пишет The Guardian

Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии.

В среду Германия сообщила о 52 826 новых случаях инфицирования - на треть больше, нежели неделю назад.

294 человека умерли, в результате чего общее число погибших достигло 98 274 человек.

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