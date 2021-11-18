Одного чоловіка вбили, іншого - поранили. У Миколаєві просто у дворі - під вікнами багатоповерхівки - застрелили бізнесмена. Що кажуть свідки? І які версії у поліції? Марина Михайловська - дізнавалася.

Про події, що сталися в цьому дворі напередодні, нагадують сліди крові біля під'їзду та загороджувальна стрічка.

Юлія, жителька Миколаєва:

Как лопается шина было больше похоже. Сразу в машинах сигнализация сработала. Я ничего не поняла, что произошло. У нас время от времени взрывают петарды, феерверки. Мы подумали, что в очередной раз петарду… или по трамвайным путям у когото шина лонула.

Та все ж через дивні звуки люди викликали поліцію. А коли правоохоронці приїхали, біля під'їзду знайшли одного чоловіка мертвим, а іншого - пораненим.

Юлія, жителька Миколаєва:

После я увидела, как заезжает скорая, после этого я вышла и увдела, что здесь все перегородили, стоит полиция. Скорая отъезжает. Может это гость был или знакомый, или сосед.

Пораненого медики оглянули на місці.

Людмила Здобнікова, завідувачка центральної оперативної диспетчерської Миколаївського обласного центру медичної допомоги:

Там було два поранення дробові кисті. В екстреній допомозі госпіталізації він не потребував. Його оглянули, і він пішов додому. Його стан не був загрозливий для життя, тому його не відвозили до лікарні.

Загиблий - місцевий бізнесмен. А от особу зловмисника правоохоронці встановлюють. Версій злочину ще не називають. Відомо тільки, що в сусідньому дворі знайшли мисливську рушницю зі слідами крові. У місті оголосили спеціальну операцію.