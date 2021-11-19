Відбувся суд у справі пожежі пансіонату для літніх людей [ Редактировать ]
До пізнього вечора тривав суд у Дніпрі напередодні. Там обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті п'яти жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт, а няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише уночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіній - власниці пансіонату - запобіжний не обрали, вона захворіла. Слухання щодо неї відклали на 23 листопада.
Олег Несінов, адвокат:
Це стосується здоров'я моєї підзахисної, що відповідає статті 27 пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до відкриття таємниці, що охороняється законом. То це підстава для розгляду справи у закритому судовому розгляді.
Юлія Грудєва, прокурор:
На даний час надана довідка, що вона хворіє. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу. Чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалася така довідка, для підтвердження того, що є дійсно підстави не прибуття її до судового засідання.
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В одній з кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила п'ятьох жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців - смерть настала через отруєння чадним газом.
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