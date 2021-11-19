До пізнього вечора тривав суд у Дніпрі напередодні. Там обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті п'яти жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт, а няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише уночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіній - власниці пансіонату - запобіжний не обрали, вона захворіла. Слухання щодо неї відклали на 23 листопада.

Олег Несінов, адвокат:

Це стосується здоров'я моєї підзахисної, що відповідає статті 27 пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до відкриття таємниці, що охороняється законом. То це підстава для розгляду справи у закритому судовому розгляді.

Юлія Грудєва, прокурор: