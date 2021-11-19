Президент ввів у дії санкції РНБО [ Редактировать ]
Санкції РНБО проти працівників спецслужб РФ увів у дію президент.
Обмеження запроваджують на три роки та передбачають блокування активів і заборону на виведення капіталів.
У списку - 28 осіб.
Зокрема росіяни, які очолюють так звані "силові відомства" псевдореспублік.
Також у переліку колишні співробітники СБУ, які перебігли на бік ворога й нині працюють на окупаційний режим у Луганську.
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У списку - 28 осіб. Зокрема - росіяни, які очолюють так звані "силові відомства" псевдореспублік. Також у переліку - колишні співробітники СБУ.
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