Те, що кулеметник зник, на тому боці помітили не одразу.

На Донбасі тривають ворожі обстріли із заборонених калібрів. Напередодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів і кулеметів. Наші бійці вгамовували окупантів вогнем у відповідь. А нещодавно армійці затримали ворожого кулеметника. Що від нього дізналися - розкаже Ігор Левенок.

-По сусідах постоянно сто двадцяті, РПГ, вісімдесят другі, ну провокує нас.

Вісімдесят два, або сто двадцять… Багато мирних українців можуть навіть не зрозуміти про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя - заборонена мінськими угодами.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Іноді буває, що не прицільно, так аби куди-небудь, а іноді буває, що досить таки прицільно луплять. Тоді вже їм приходиться давати адекватну відповідь. Після цього вони замовкають.

Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик.

Ігор Левенок, кореспондент:

Затримання перебіжчика відбулося саме на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань, якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони в тепловізор розгледіли, що людина не має при собі зброї.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну пересувався він так невпевнено, шатався, було видно, що він в стані алкогольного сп'яніння. І буквально вже наблизившись метрів на п'ятдесят я крикнув йому стій і підніми руки. Якщо будеш протидіяти, то буде застосована вогнепальна зброя. Я його скерував і він піднявши руки повільно вже сам до нас.

Армійці кажуть "гість" із того боку був добряче напідпитку. Та й сам він на допиті розповів, що алкоголізм серед так званих захисників так званих республік - явище буденне.

-Выпивать выпиваем, но наоборот, чтобы скучно не было.

Затриманий - росіянин. Уродженець Якутії. Подався в лави найманців 2018.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

А ще в нього були російські рублі. Питали за зарплату, він сказав, що шістнадцять тисяч.

А ще розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, й спонукало чоловіка здатися.

-Мав неприємний запах. Спитали, коли послідній раз мився, сказав, що днів сімдесят назад. Там над ним знущалися, били його і він так собі подумав, що не хоче більше того всього терпіти такого знущання. Мабуть, для нього наша українська тюрма буде кращою за службу в цій ЛНР…

Те, що кулеметник зник, на тому боці помітили не одразу.

-Ми чули, до них начальство, мабуть, якесь приїхало. Дуже громкі мати. Доба пройшла так. Нормально в них службу несуть…

На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями, зокрема зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації.