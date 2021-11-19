Кінорежисер і актор Шон Пенн приїхав на Донбас [ Редактировать ]
Відомий американський кінорежисер і актор Шон Пенн приїхав на Донбас. Хоче знімати документальний фільм про Україну, - повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Режисер зустрівся з українськими військовими, які захищають східні рубежі. А також побував на бойових постах, пройшов вулицями Широкиного, де точилися запеклі бої. Шон Пенн - дворазовий володар премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у стрічках "Гарві Мілк" і "Таємнича ріка", відомий за режисерську роботу фільму "Тепер я йду у дику далечінь".
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